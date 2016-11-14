فساتين سهرة رائعة استوحيها من نجمات Governors Awards

أقيم يوم السبت حفل توزيع جوائز "غوفرنورز" Governors Awards، بحضور حشد كبير من النجوم والنجمات العالميين. وفيما اختار النجوم الشباب البدلات الرجالية الرسمية، تألّقت النجمات في أجمل تصميمات فساتين السهرة. وقد جمعنا لك بالصور أجمل هذه الفساتين لتستوحي منها في سهراتك ومناسباتك المقبلة.

فإذا رغبت في أن تتألقي بفستان من الدناتيل الناعم، فلا بأس في أن تستوحي من إطلالة النجمة الشابة "هيلي ستينفيلد" Hailee Steinfeld ، التي اختارت فستاناً من تصميم "ايلي صعب" Elie Saab. وإذا كنت تفكّرين في اختيار فستان مكشوف الأكتاف، فأنصحك بأن تستوحي من إطلالة النجمة البريطانية "كايت بيكينسيل" Kate Beckinsale في فستانها الأبيض، الذي اختارته من "باميلا رولاند" Pamela Rolland. أمّا إن كنت كلاسيكية وترغبين في إطلالة ناعمة، فعليك أن تستوحي من إطلالة النجمة الفرنسية "ماريون كوتيارد" Marion Cotillard في فستانها الأسود من الدانتيل، الذي اختارته من دار "ديور" Dior.

وإن كنت من الفتيات الجريئات اللواتي يعشقن روح المغامرة والإطلالات المبتكرة، فاستوحي من إطلالة "ميشيل ويليامز" Michelle Williams في فستان من "لويس فويتون" Louis Vuitton، أو من إطلالة النجمة الشابة "ليلي كولينز" Lily Collins في فستان ذهبي من "اماندا ويكلي" Amanda Wakeley.

مهما اختلف ذوقك، وكنت تعشقين الإطلالات الكلاسيكية أو الإطلالات العصرية، فلا بدّ لك من إيجاد فستان السهرة المميّز، الذي تبحثين عنه ضمن خيارات نجمات حفل Governors Awards الرائعة.