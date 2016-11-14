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الياقوت الملون لمجوهراتك هذا الموسم

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الإثنين 14-11-2016 19:48

الرقي والفخامة هي من السمات الأساسية التي تجعل كل سيدة تنتقي مجوهراتها بطريقة دقيقة تتناسب مع أزيائها في مختلف الأوقات، لتظهر بإطلالة أنيقة و راقية تجذب الأنظار إليها.
وقد تميزت عروض المجوهرات هذا الموسم بالكشف عن قطع نفيسة ساحرة مصنوعة من أجود الأحجار الكريمة، وأبرزها الياقوت، فقد تنوع استخدام الياقوت في المجوهرات فوجدناه في الأقراط والعقود والخواتم، وقد دخل الياقوت في صنع المجوهرات بالإضافة إلى بعض الأحجار الأخرى مثل عقد "ديفاس دريم ايليغانزا هاي جولوري" Divas’ Dream Eleganza High Jewellery من بولغاري Bulgari، بالإضافة إلى أن بعض المجوهرات كانت مرصعة بحجر الياقوت مثل أقراط "فيت دو مواسون" Fete De Moissons من شانيل Chanel، وخاتم من مجموعة "بريسيوز شوبارد" Precious Chopard من شوبارد Chopard.
تعددت ألوان الياقوت المستخدم في المجوهرات فبعضها كانت مزينة بالياقوت الأزرق و أخرى بالزهري و غيرها بالأصفر.
هل تعجبك المجوهرات المرصعة بالياقوت؟ شاهدي الصور و شاركينا رأيك.

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سيدتي