ملابس جدّتي في خزانتي هذا الموسم

الرياض – ثناء عبد الله

طبعاً كلنا نحب جداتنا، لكن عندما يصل الموضوع لذوقهن وحسهن في الموضة، فإننا نخالفهن دائماً، لكن هل تعلمين أن موضة هذا الشتاء هي كنزة جدتك الصوفية التي لطالما رأيتِها غير مواكبة للموضة؟

موضة الخمسينات والستينات عادت من جديد لتزيّن إطلالاتك. فعندما ننظر لمجموعة خريف وشتاء 2016-2017، أو تنسيقات الشارع تعود بنا الذاكرة إلى الزمن القديم.

اقتحمي خزانة جدتك، واستعيري كنزة الصوف ومعطف الفرو ووشاح الكشمير وعقد اللؤلؤ، ونسقيها بطريقة حديثة مع بنطلون جينز واسع وحذاء عالي العنق لطلّة شتوية أنيقة.