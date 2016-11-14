مايا دياب تسجل أجرأ اطلالاتها في عيد ميلادها!

تعتبر مايا دياب من أكثر نجمات الوطن العربي اثارة للجدل، ومنذ بداياتها مع فريق "الفور كاتس" 4Cats، رسمت لنفسها خط مختلف اتسم بالجرأة، وبمناسبة عيد ميلادها الـ36 الذي احتفلت به في عطلة نهاية الأسبوع سجلت مايا دياب أجرأ اطلالاتها حتى اللحظة، وبذلك أثبتت بأنها مازالت تعتبر النجمة العربية الأكثر جرأة!

وقد اختارت بمناسبة عيد ميلادها اطلالة كاملة باللون الفضي عبارة عن فستان قصير جداً من تصميم "نيكلولا جبران" Nicolas Jebran، نسقته مع جزمة عالية وصل طولها أعلى حد الركبة باللون الفضي أيضاً، وزينت كفها باكسسوار مبتكر باللون الفضي أيضاً، واختارت الأشقر البلاتيني كلون لشعرها، فبدت الاطلالة صاخبة ومبالغ بها.

وطبعاً هذه ليست بالمرة الأولى التي تختار فيها مايا دياب اطلالات جريئة، حيث ومن المعروف عشقها للموضة ومتابعتها لأحدث اصدارت مجموعات دور الأزياء العالمية، وفي حال أعجبتها صيحة معينة فهي لا تتردد في اعتمادها بغض النظر عما إذا كانت هذه الصيحة مبالغ بها وبجرأتها، فاضحة أو غير مناسبة لمجتمعنا.

ومن أبرز اطلالاتها الجريئة مؤخراً تلك التي أطلّت بها في دبي، حيث نسقت فستاناً أسود قصيراً جداً مع جاكيت بليزر، وجزمة باللونين الأسود والأبيض وشنطة يد باللون الأحمر من "ديور" Dior. كما شاهدناها قبل هذه الاطلالة في فستان أبيض ضيق متوسط الطول نسقته مع صندل بكعل عالي، وطبعاً جميعنا شاهدنا الاطلالات الجريئة التي اختارتها لتصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية "سبع ترواح" والتي أحدثت ضجة اعلامية كبيرة.

وبهذه الاطلالات وغيرها مازالت مايا دياب تصنف من أكثر النجمات العربيات جرأة في الموضة، ومن أكثرهن اثارة للجدل من الناحية الفنية ومن ناحية الموضة أيضاً.