تراجع أسعار الدولار بالبنوك الكبرى خلال تعاملات اليوم

تراجعت اليوم، أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالبنوك، حيث سجل سعر بيع الدولار ببنك مصر 15.85 جنيه، وسجل سعر الشراء 15.32 جنيه، فيما سجل سعر البيع بالبنك الاهلي المصري 15.80 جنيه، و15.30 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار ببنك القاهرة 15.90 جنيه للبيع، و15.35 جنيه للشراء.

فيما سجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.75 جنيه للبيع، و15.25 للشراء، وبالبنك العربي الافريقي الدولي سجل سعر الشراء 15.25 جنيه، وسعر البيع 15.8 جنيه.

وسجل متوسط سعر بيع الدولار خلال تعاملات اليوم بالبنوك وفقا للبنك المركزي المصري، 15.94 جنيه للبيع، و15.13 جنيه للشراء.