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غدًا.. الحكم فى اتهام جريدة الدستور بنشر أخبار عن الداخلية

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غدًا.. الحكم فى اتهام جريدة الدستور بنشر أخبار عن الداخلية غدًا.. الحكم فى اتهام جريدة الدستور بنشر أخبار عن الداخلية

lمراسل «ONA»

أرشيفية

 تصدر غدًا، الثلاثاء الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، حكمها في دعوى وزارة الداخلية ضد رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية .

 يصدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين محمد عليوة، ومعتز صديق، وسكرتارية محمد سيد.

 وتعود تفاصيل القضية، إلي قيام وزارة الداخلية بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، وذلك بعد نشرها أخبار كاذبة عن أن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل ” عودة بطش الداخلية، وأهدار كرامة المواطنين “، وعنوان اخر ” انهيار جهاز اخلاقيا وأمنيا”.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين بالقضية التي تحمل رقم 5297 لعام 2015، عدة تهم أهمها اشتراك المتهم الأول والثانى، بالتحريض على نشر مقالات من شأنها إهانة وزارة الداخلية .

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