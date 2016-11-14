«مصر للطيران»: العالم ينفق ١٠٠ مليار دولار على السياحة العلاجية

أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن توقيع بروتوكول التعاون بين مصرللطيران، و”برايم فارما”، لهدف وطنى في المقام الأول، ولوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، حيث تمثل السياحة العلاجية نسبة تتراوح ما بين ٥٪، إلى ١٠٪، من إجمالى حركة السياحة العالمية.

وقال مسلم، ان “سوق السياحة متجدد دائمًا، ويسعى إلى جذب الملايين التي يدرها توافد السياح إلى مختلف الأماكن، من خلال كل ما هو مبتكر وجديد، وفى ضوء هذا جاءت السياحة العلاجية كوسيلة جديدة لجذب السائحين، لما فيه شفاء لهم ممتزجًا بمتعة السفر، والسياحة في نفس الوقت، وقال ينفق العالم على السياحة العلاجية مايقرب من ١٠٠ مليار دولار، بما يعادل حوالى ٣٠٪، من حجم الإنفاق السياحى العالمي”.

وقال مسلم، “حصلت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وللمرة الثانية على جائزة أفضل مستشفى لعام 2016، في مجال التسويق لبرامج السياحة العلاجية في مؤتمر السياحة الطبية العالمى الذى عقد بدبي”.

وقد دشنت شركة “برايم فارما”، حملتها “Tour n’Cure”، لعلاج مرضي فيروس C، وهى خطوة تحسب للشركة اقتصاديًا ووطنيًا، وقررت من خلالها دعم الاقتصاد الوطنى بدافع وطنى أيضًا، وهو الاستفادة من تصنيف مصر في المرتبة الأولى عالميًا في علاج فيروس C.

وقال مسلم، إن “البروتوكول الذي تم توقيعه، يقوم على تنظيم برنامج علاجى للمرضي من العديد من الدول الأجنبية، مستمتعين بزيارة معالم مصر السياحية، بجانب تلقيهم العلاج”، وأضاف، “أن دور الشركة المشاركة في رعاية هذه الحملة، من خلال تقديم أسعار خاصة، وتسهيلات في حجز وتعديل حجوزات تذاكر السفر للقادمين من الخارج، وغيرها من خدمات مصرللطيران، وذلك لاستكمال برنامجهم العلاجى في مصر”.