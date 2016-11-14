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شي وترامب يناقشان العلاقات الصينية الأمريكية

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شي وترامب يناقشان العلاقات الصينية الأمريكية شي وترامب يناقشان العلاقات الصينية الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد (أرشيفية)

ناقش الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الإثنين، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في اتصال هاتفي العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وهنأ شي -وفق ما نقلته صحيفة “ذا جلوبال تايمز” الحكومية الصينية- ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، وأعرب عن استعداده للعمل معه.

وقال شي منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية منذ 37 عامWا، شهدت العلاقات الثنائية تقدما بشكل مستمر، وجلبت تلك العلاقات منافع ملموسة للشعبين وعززت السلام العالمي والإقليمي والاستقرار والازدهار.

وأضاف أن الوقائع أظهرت أن التعاون هو الخيار الوحيد الصحيح للبلدين. وكما يواجه التعاون بين الصين والولايات المتحدة فرصا مهمة، ولديهما إمكانيات هائلة، فإن البلدين بحاجة إلى تعزيز التنسيق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي العالمي وتوسيع التبادلات والتعاون فى مختلف المجالات من أجل تحقيق المزيد من الفوائد للشعبين وتعزيز تطوير العلاقات الصينية الأمريكية.

وقال شي باعتبارنا أكبر دولة نامية وأمريكا أكبر دولة متقدمة وكما إننا أكبر اقتصادات في العالم، هناك العديد من الأشياء التي على الصين والولايات المتحدة التعاون فيها.

ومن جانبه قال ترامب “أنا أعلق أهمية كبيرة على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وأنا على استعداد للعمل مع الجانب الصيني للمضي قدما بالعلاقات الثنائية والاستفادة بشكل أفضل للشعبين وبقية العالم”.

وأعرب ترامب عن شكره لشي وقال إنه اتفق مع شي على وجهات نظره حول العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وأعرب ترامب أيضا عن استعداده للعمل مع شي لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والصين، وأعرب عن اعتقاده بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستشهد تطورا أعظم.

أ ش أ

واتفق شي وترامب على الاتصال الوثيق، وإقامة علاقة عمل جيدة والاجتماع في وقت مبكر لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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