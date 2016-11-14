تركيا تغلق معبر “باب السلامة” جراء اشتباكات بين فصائل المعارضة السورية

قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات أغلقت معبر “باب السلامة” المؤدى إلى ريف حلب الشمالى بشكل مؤقت، جراء وقوع اشتباكات بين مقاتلين من فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وأوضحت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن الاشتباكات “المتقطعة” اندلعت فى مدينة أعزاز بمحافظة حلب شمالى سوريا، بين فصائل المعارضة المسلحة كحركة “أحرار الشام” و”كتيبة السلطان مراد” التركمانية.

من جانبها، اتهمت مصادر عسكرية فى الجيش السورى الحر قيادات فى ما يعرف بـ “الجبهة الشامية” بالتعامل مع مليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، والتورط فى تنفيذ تفجيرات فى مدينة أعزاز.

أ ش أ