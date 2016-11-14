أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تركيا تغلق معبر “باب السلامة” جراء اشتباكات بين فصائل المعارضة السورية

Google+ Print
تركيا تغلق معبر “باب السلامة” جراء اشتباكات بين فصائل المعارضة السورية تركيا تغلق معبر “باب السلامة” جراء اشتباكات بين فصائل المعارضة السورية

لاجئين سوريين – أرشيفية

قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات أغلقت معبر “باب السلامة” المؤدى إلى ريف حلب الشمالى بشكل مؤقت، جراء وقوع اشتباكات بين مقاتلين من فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وأوضحت قناة (سكاى نيوز) اليوم الاثنين، أن الاشتباكات “المتقطعة” اندلعت فى مدينة أعزاز بمحافظة حلب شمالى سوريا، بين فصائل المعارضة المسلحة كحركة “أحرار الشام” و”كتيبة السلطان مراد” التركمانية.

من جانبها، اتهمت مصادر عسكرية فى الجيش السورى الحر قيادات فى ما يعرف بـ “الجبهة الشامية” بالتعامل مع مليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، والتورط فى تنفيذ تفجيرات فى مدينة أعزاز.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017