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"التوقيع" يؤجل اعتماد لائحة الناشئين بالأهلى

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"التوقيع" يؤجل اعتماد لائحة الناشئين بالأهلى "التوقيع" يؤجل اعتماد لائحة الناشئين بالأهلى

>كتب رمضان حسن

أحال مسئولو الأهلي، لائحة قطاع الناشئين الجديدة إلى اللواء شمس المدير التنفيذي تمهيدا لاعتمادها خلال الأيام القادمة بشكل رسمي.

كانت إدارة النادى قد وضعت هذه اللائحة أسوة بما تم مع فريق الكرة الأول، لكي تتماشي مع  الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها بعض المدربين داخل القطاع وتعتبر أيضا خطوة جادة لمُحاربة هوجة الغلاء.

وقامت لجنة الكرة التى تضم فى عضويتها طه إسماعيل وأنور سلامة بالاطلاع على هذه اللائحة التى أعدها عادل طعيمة وكامل زاهر أمين الصندوق.

وقال عادل طعيمة لـ"اليوم السابع"،إن مدير النادي سيقوم باعتماد اللائحة المالية  قبل خروجها للنور وتفعيلهاـ متمنيا ان تنال رضا المدربين الذين يعملون بلائحة قديمة وضعها مجلس حسن حمدي عام 2009.


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مصر 365

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