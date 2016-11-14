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أسوان يعلن قائمته لمواجهة الشرقية.. وعودة معاذ ومانش

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أسوان يعلن قائمته لمواجهة الشرقية.. وعودة معاذ ومانش أسوان يعلن قائمته لمواجهة الشرقية.. وعودة معاذ ومانش

أعلن الجهاز الفنى لنادى أسوان بقيادة عماد النحاس القائمة النهائية التى سيخوض بها الفريق مباراته أمام الشرقية الأربعاء المقبل فى الجولة التاسعة من الممتاز .

اختار الجهاز الفنى لأسوان 19 لاعبا لخوض تلك المواجهة الصعبة أمام الشرقية وهم " رضا بوفون وعصام سعد حارسى مرمى - باسم عيد - معاذ الحناوى - حمادة السيد - محمد جبر - أحمد حمودة - أحمد شديد قناوى - السيد الشبراوى - محمد محسن - معتز بالله حسن - علاء البدرى - محمد فوزى تريكة - إسلام الفأر - طارق العجمى - عبد الله أدور - جيرو ويا - كريم مانش -أحمد عفيفى .

وتشهد قائمة فى تلك المواجهة تواجد معاذ الحناوى قلب الدفاع وكريم مانش صانع الألعاب واللذين غابا عن الفريق فى المباريات الماضية .

يفقد أسوان فى تلك المباراة عدد من اللاعبين البارزين مهاب سعيد وأحمدد سعيد ميدو للإيقاف ومحمد رزق وأسامة مرعى للإصابة فيما تم استبعاد كلا من محمد بغدادى ومؤمن عاطف وسليم عبد الخالق وعمار محمد والحارس محمود الزنفلى ومحمد خليفة .

يذكر أن نادى أسوان يتواجد فى مركز متأخر بجدول الدورى الممتاز فى المركز 15 برصيد 5 نقاط فقط .

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مصر 365