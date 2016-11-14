بالفيديو.. المطربة «شيما هلالي» بثلاث إطلالات مختلفة فى «عقلته»

كتب – هاني صابر

طرحت اليوم شركة روتانا، كليب المطربة التونسية شيما هلالي “عقلته”، وهي أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات تركي الشريف، وألحان أحمد حداد، وتوزيع هشام السكران، وكانت صورتها على طريقة الفيديو كليب في العاصمة اللبنانية، بيروت، تحت إدارة المخرج علاء الأنصاري، وتظهر شيما في الكليب في ثلاث إطلالات شبابية مختلفة عن إطلالاتها السابقة.

وتعد أغنية “عقلته” من ضمن ألبوم “شيما هلالي 2016″، الذي صدر خلال صيف 2016، عن شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، وضم ست أغنيات منوعة بين الخليجي واللبناني والمصري.

ويذكر أن، شيما هلالي أحيت هذا الشهر حفل بدار الأوبرا المصرية، في إطار فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 25، وأبهرت شيما الحضور بصوتها وأدائها المميز وإحساسها العالي، وذلك بمصاحبة المايسترو محمد الموجي وبفرقة موسيقية تضم 60 موسيقيًا.