القرموطي” بفانلة المنتخب والعلم مع الجماهير فى المدرجات

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2 بجماهير مصر كما ارتدي “القرموطي” تيشرت مصر .

وحمل الجماهير والمذيع أعلام مصر، وصافرات الإنذار كما هتف الجماهير بالاستديو “مصر مصر مصر” و”هوبا ايه هوبا اه ان شاء الله هنكسب”، كما تم فرش أرضية الاستديو بالنجيلة الخضراء ، وتم إعداد أماكن مخصصة للجماهير بالاستديو، وذلك بعد فوز مصر على غانا أمس 2/0 بهدفى محمد صلاح وعبدالله السعيد.

وقال القرموطي: أكبر مكسب كسبناه أمس هو الجماهير واللى بتعتبر البطل الحقيقى فى مبارة مصر أمس”.

وأضاف قائلا:”نفسنا الجماهير ترجع تاني، والحالة اللى كانت عليها الجماهير ترجع تاني”.

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