أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الاثنين 14 / 11 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الاثنين 14 / 11 / 2016، عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، الاستعداد لمباراة المصرى وتوابع أزمة هروب بناهينى والتفاوض مع عمرو جمال مهاجم الأهلي.

"قناوى" الإسماعيلى: جماعية المصرى وهجومه المنظم سيصعب ديربى القناة

أكد أحمد قناوى مدرب عام الإسماعيلى، أن مباراة فريقه أمام المصرى والمقرر لها الخميس المقبل بالجولة التاسعة بمسابقة الدورى العام، ستكون صعبة نظرا لقوة المنافس الذى يقدم كرة جماعية ومنظم فى الشق الهجومى بشكل عالٍ ويلعب بروح الجماعة بخلاف أنه قريب معنا فى الترتيب بجدول الدورى.

الإسماعيلى يستغل دكة الأهلي للتفاوض مع "الغزال"

استغل مسئولو نادى الإسماعيلى عدم مشاركة عمرو جمال مهاجم الأهلي مع فريقه بصفة مستمرة وجلوسه على دكة الاحتياطى، فى التفاوض معه من أجل تدعيم صفوف الدراويش فى الانتقالات الشتوية الجارية، لاسيما أنه أحد المهاجمين المميزين بالدورى المصرى.

"ملف قانونى" فى الفيفا لحفظ حقوق الإسماعيلى فى الهارب "بناهينى"

أكد مصدر مسئول بالإسماعيلى أن النادى يجهز ملفا قانونيا بشأن أزمة هروب الغانى إيمانويل بناهينى مهاجم الدراويش، لتقديمه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يحتوى كل الدفوع التى من شأنها حفظ حقوق النادى الأدبية والمالية للنادى ومنع اللاعب من تنفيذ مخطط الهروب.

الإسماعيلى يستعين بـ"أويرى" لتدعيم موقفه فى أزمة هروب بناهينى

استعان مجلس إدارة الإسماعيلى بالغانى جون اويرى للتأكيد على صحة موقفه القانونى بشأن الشكوى المقدمة من النادى لدى الفيفا ضد الغانى إيمانويل بناهينى مهاجم الدراويش والذى هرب عن الفريق الأصفر لأن أويرى سبق وكرر واقعة هروب بناهينى من قبل ولكن تمت ملاحقته فى الفيفا والحصول على حكم ضده.