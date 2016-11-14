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مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 2 طن دقيق ومخللات وعطور منتهية الصلاحية

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مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 2 طن دقيق ومخللات وعطور منتهية الصلاحية مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 2 طن دقيق ومخللات وعطور منتهية الصلاحية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

واصلت مباحث بالإسماعيلي، حملاتها لضبط الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط زيوت عطور منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر كما تمكنت الحملة من ضبط 2 طن دقيق معبأ منتهى الصلاحية.

 

 كان اللواءعصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام مباحث تموين الاسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الاسعار فى الاسماعيلية برئاسة العقيد ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث.

 

ووردت معلومات مفادها قيام أحد أصحاب محلات العطور بتركيب العطور بإستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية وطباعة علامات تجارية لشركات عالمية على العبوات دون وجه حق  وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة.

 

وتم استهداف المحل المتحرى عنه وتم ضبط "  محمد. أ. إ"  42 سنة صاحب محل عطور مقيم المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول وبتفتيش المحل، تم ضبط كمية من الزيوت منتهية الصلاحية وعبوات مطبوع عليها علامات تجارية وأسماء عطور عالمية بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية بلغت حوالى ( 189 ) عبوة مختلفة الأنواع بمناقشته أقر بإرتكابه الواقعة.

 

كما وردت معلومات لضباط قسم شرطة التموين مفادها قيام أحد تجار المواد الغذائية بالتلاعب فى تواريخ صلاحية المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بناحية أرض الجمعيات ــ دائرة قسم ثالث  وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة.

 

وتم استهداف المخزن المتحرى عنه وتم ضبط " مصطفى. م. ب"  58 سنةتاجر وصاحب شركة تعبئة وتوزيع سلع غذائية مقيم عرايشية ــ دائرة قسم ثان  وبتفتيش المخزن تم ضبط كمية من الدقيق المعبأ بأكياس يوجد بها تغير واضح فى تاريخ الإنتاج والصلاحية وكمية أخرى مدون عليها تواريخ إنتاج لاحق ( ديسمبر 2016 ) بلغت حوالى ( 2 طن ) و ( 18 ) عبوة مخللات بإجمالى ( 36 كيلو ) جميعها منتهية الصلاحية وبمناقشته أقر بإرتكابه الواقعة .


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