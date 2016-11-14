تأجيل محاكمة 35 إخوانيًا لشهر مارس لإحضار المتهمين من محبسهم

الغربية - مصطفى عادل

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية برئاسة المستشار احمد رضا تأجيل محاكمة 35 إخوانيًا من المقبوض عليهم فى أحداث الشغب التى شهدتها مدينة طنطا إبان عزل محمد مرسي لشهر مارس القادم لإحضار المتهمين من محبسهم.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين فى أحداث الشغب التى شهدتها مدينة طنطا فى 2013 ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتكدير السلم العام وإثارة الشغب والعنف وتعطيل مصالح الدولة وتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات التى تداولت القضية وقررت فى جلستها الأخيرة فى حضور 4 متهمين تأجيل القضية لشهر مارس لإحضار باقي المتهمين من محبسهم.