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أمن الغربية يؤكد سلبية بلاغ العثور على جسم غريب بمدينة طنطا

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أمن الغربية يؤكد سلبية بلاغ العثور على جسم غريب بمدينة طنطا أمن الغربية يؤكد سلبية بلاغ العثور على جسم غريب بمدينة طنطا

>الغربية – اسلام الخياط

أكد مسئول  أمني بمدرية أمن الغربية، سلبية البلاغ الذي تلقته الأجهزة الأمنية منذ قليل بوجود جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة أمام الأمن المركزي مقابل الكوبري العلوي في اتجاه طريق ميدان ستوته .

وكانت شرطة النجدة بالغربية، قد تلقت بلاغا من أهالي  يفيد العثور علي جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة، ما أثار الرعب في قلوب المواطنين.

وانتقل  اللواء  حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية،  واللواء طارق العباسي مدير إدارة الحماية المدنية واللواء طارق ابو الدهب مدير مرور الغربية  وقوات الحماية المدنية، وضباط مباحث قسم أول طنطا، وفريق فحص المفرقعات لفحص الجسم الغريب .

وتم وقف الشارع من الجانبين وتحويل مسار حركة المرور من الشارع الرئيسي، وبفحص البلاغ ، تبين سلبيته.


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