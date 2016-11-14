بالصور.. الرقابة الإدارية بالغربية تشن حملة على 16 مخزن أغذية وسوبر ماركت

الغربية إسلام الخياط

أكد العقيد عبد الله سلطان عضو هيئة الرقابة الإدارية بالغربية لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة شنت حملة استهدفت 16 مخزنا وسوبر ماركت وبدالين تموين، وتم تقسيم ثلاث مجموعات من مفتشى التموين وأطباء الطب البيطرى، وتم سوء تخزين بعض السلع داخل المخزن بوضعها على الأرض دون اتخاذ الإجراءات المتبعة، وأصدر عضو الهيئة تعليماته بسرعة توفيق أوضاعهم.

وضبطت الحملة الرقابية 15 كيلو كبدة وكفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل 2 سوبر ماركت، حيث تبين بالكشف الظاهرى انبعاث روائح كريهة من تلك اللحوم المضبوطة وتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف فى المضبوطات.

وأشار عضو الهيئة الإدارية أن الحملة دورها الأساسى الحفاظ على ضبط الأسعار للمواطنين وتوفير السلع لتموينية وفحص البضائع بمحلات السلع الغذائية ورفع تقرير لرئيس الهيئة بما أسفرت عنه الحملة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية برئاسة اللواء حيدر منصور رئيس الفرع شنت حملة مكبرة على عدد من المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين ومحلات السوبر ماركت ومخازن تعبئة المواد التموينية بطنطا للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية الحرة بتلك الجهات ومدى تناسب أسعارها مع المواطنين بأسواق القطاع الخاص ومدى تطابق أرصدة المقررات التموينية بمخازن الجملة مع ارصدة مديرية التموين ومراقبة مدى صلاحية السلع المعروضة بمنافذ البيع للاستهلاك الآدمى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



> عضو الهيئة الإدارية أثناء فحص اللحوم

الدكتور أسامة السلسلى مفتش الطب البيطرى