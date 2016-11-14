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زعيمة اليمين بفرنسا: بعد فوز ترامب غير المتوقع سأصبح رئيسة البلاد

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زعيمة اليمين بفرنسا: بعد فوز ترامب غير المتوقع سأصبح رئيسة البلاد زعيمة اليمين بفرنسا: بعد فوز ترامب غير المتوقع سأصبح رئيسة البلاد

مارين لوبان، زعيمة اليمين بفرنسا _ أرشيفية

قالت مارين لوبان، زعيمة اليمين الفرنسية، إن فوزها فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية هو الخطوة المقبلة فى الموجة السياسية التى تجتاح العالم، والتى أسفرت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وفوز دونالد ، الرئيس الأمريكى .

واعتبرت زعيمة اليمين فى فرنسا أن فوز ترامب الصادم فى الولايات المتحدة أظهر أن المستحيل أصبح ممكنا، وفقا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن زعيمة حزب الجبهة الوطنية تقدمت فى الكثير من استطلاعات الرأى قبل الانتخابات الرئاسية التى تجرى الربيع المقبل. ورغم أن كثيرين يعتقدون أنها ستتمكن من الوصول إلى الجولة الثانية من التصويت، إلا أنهم يرون أنها ستتعرض للهزيمة فى الجولة الأخيرة من قبل مرشح أحد الأحزاب الرئيسية مثلما حدث مع والدها فى 2002.

ورغم ذلك عندما تحدثت لوبان مع أندرو مار، المذيع بهيئة الإذاعة البريطانية BBC، وسألها عما يمكن أن يحدث بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وفوز ترامب، قالت: “مارين لوبان تُنتخب رئيسة فرنسا”، معتبرة أن فوزه انتصار للشعب على النخبة.

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