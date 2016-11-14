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توقيع بروتوكول لعلاج 120 ألف سائح من فيروس C بين مصر للطيران و«برايم فارما»

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توقيع بروتوكول لعلاج 120 ألف سائح من فيروس C بين مصر للطيران و«برايم فارما» توقيع بروتوكول لعلاج 120 ألف سائح من فيروس C بين مصر للطيران و«برايم فارما»

جانب من توقيع البروتوكول

 

شهد شريف فتحي وزير الطيران المدني، ويحيي راشد وزير السياحة، الاحتفالية التي نظمتها شركة “برايم فارما”، إحدى شركات الأدوية المتخصصة في مجال علاح فيروس سي، بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصرللطيران في مجال تنشيط السياحة العلاجية القادمة إلي ، وذلك بحضور صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، والمهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة “برايم فارما”، والطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، والطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، وعدد من مشاهر اللاعبين رعاة حملة “tour n cure”.

ويستهدف توقيع البروتوكول وضع مصر علي خريطة السياحة العلاجية عالميًا، حيث تقدم مصر للطيران ًا خاصة وتسهيلات في حجز وتعديل حجوزات تذاكر السفر للقادمين من الخارج، ضمن برنامج السياحة العلاجية التي تقدمه شركة فارما بعنوان “Tour n’Cure”، كون مصر للطيران شركة وطنية تسعى دائمًا للالتزام بمسئوليتها المجتمعية في دعم الاقتصاد القومي.

وأعرب المهندس تامر وجيه، رئيس شركة “برايم فارما”، عن شكرها لمصر للطيران للمشاركة في هذا البرنامج العلاجي، وانه يتشرف باختيارها الناقل الرسمي لحملة “Tour n’Cure”، وأضاف أن دخل انفاق السياحة العلاجية أضعاف دخل السياحة الأخري، ولابد من الاستفادة من تصنيف مصر رقم واحد عالميًا في علاج فيروس سي، والمنافسة السعرية لقيمة هذا العلاج في مصر، مقارنة ببعض الدول الأوروبية، ولابد من الاستفادة من ذلك في دعوة المرضي في دول أخري لزيارة مصر لتلقي العلاج، وعمل جولات سياحية.

وقال وجيه، إنه تم التعاقد مع عدد من النجوم والمشاهير حول العالم، مثل النجم العالمي ميسي، والكابتن أحمد حسام ميدو، وذلك لتدشين حملة دعائية عالمية لتلقي هذا العلاج في مصر، والاستمتاع بمعالمها السياحية، في نفس الوقت توفيرهم العديد من النفقات، وأن البرنامج يستغرق 3 أشهر، من بينهم أسبوع في مصر، لتلقي جرعات العلاج واستكمالها ببلده، ويستهدف البرنامج وصول 120 الف سائح للعلاج من هذا المرض، من دول إنجلترا، وأسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، وماليزيا، وتركيا، ورومانيا.

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