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«برلمانى»: مركز البحوث الزراعية أصبح خرابة

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«برلمانى»: مركز البحوث الزراعية أصبح خرابة «برلمانى»: مركز البحوث الزراعية أصبح خرابة

مجدى ملك

 

قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة، “إن معهد البحوث تم تفريغه من مضمونه، وأصبح الأن خرابة، وابتعد حاليًا عن الدور الرئيسى المنوط به، لذلك وجدنا العديد من المشاكل الخاصة بالزراعة بمصر فى الآونة الأخيرة”.

وأضاف ملك، خلال كلمته، اليوم، باجتماع اللجنة الزراعية بالبرلمان، لمناقشة طلب إحاطة خاص بفطر الـ “هباب الأسود”، والذى أصاب محصول المانجو فى السنوات الأخيرة، أنه لابد من وضع خطة ورؤية واضحة لعمل معهد البحوث الزراعية.

ومن جانبه قال محمود زايد، عضو اللجنة الزراعية، “إن المبيدات الحشرية أصبحت مثل «المياه الساقعة»، لا تؤثر على الفطريات، والنتيجة أن الفطر يتزايد ويتكاثر منذ 7 سنوات، ولم نستطيع التصدى له”.

فيما قال شريف عبد الرازق، خبير زراعات المانجو، “إن فطر الهباب الأسود أصبح لدية مناعة ضد المبيدات الزراعية التى يتم استعمالها، وهذه كارثة كبرى لابد من إيجاد بديل له قبل انتشار الفطر فى جميع حدائق الجمهورية”، موضحًا، “أن رش المبيدات قبيل جمع المحصول أثر بشكل كبير على تصدير محصول المانجو للعديد من الدول العربية، بسبب وجود بقايا المبيد على المنتج، وهذا ما ترفضه بعض الدول ولابد من الإقلاع عن هذه العادة حتى لا نقضى على تصدرينا للمانجو مثل بعض الخضراوات والفاكهة”.

 

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