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ضبط المتهمين بسرقة سيارة “الخطيب” بالبساتين

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كتب: أحمد أبو الحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط حسام ق 29 عاما عاطل مقيم بالجيزة و سابق اتهامة فى سرقة وسائل نقل بالجيزة ، و شقيقة مصطفى ق 36 عاما عاطل مقيم بذات العنوان و عميل المسروقات على إ 28 عاما عامل بمحل هواتف محمولة ضبطوا بسبب سرقة سيارة محمود الخطيب من أمام مسجد الرحمة بدائرة القسم و تم سرقة عدد 4 هواتف يقدر ثمنهم بحوالى 24 ألف جنية ، و حقائب يدوية بداخلها مجموعة من الملابس الرياضية ، و قلم ذهب ماركة كروس ، كاميرا تصوير و ساعة يد و فلاشة و باور بانك و عقب تقنين الإجراءات وعند ضبط عميل المسروقات عثر بالمحل على الهواتف المسروقة من المجنى علية و بمناقشتة عن مصدرها اعترف بتحصلة عليها من كلا من المتهمان الأول و الثانى و أقر بعلمة بأنها من متحصلات حادث سرقة .

وتم بإرشادة على مكانهما حيث تبين هروبهم بالمريوطية ، و عند تفتيش الشقة عثر بداخلها على باقى متعلقات المجنى علية المبلغ بسرقتها ، كما عثر على 12 هاتف محمول ماركات مختلفة و 2 جهاز لاب توب و 2 جهاز تابلت و 15 شاحن باور بانك ، كاميرا و 60 ذاكرة كمبيوتر “فلاشة” و جهاز GPS و الملابس الرياضية و لوح سيارة .

وتم تحرر المحضر اللازم ، لتولى النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

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