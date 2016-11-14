وزير الطيران: هدفنا من علاج السائحين بفيروس C تحسين الصورة المصرية فى العالم

أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أن القيمة المضافة من توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة “برايم فارما”، تحت شعار “عالم خال من فيروس سي”، أعلى بكثير من رفع شعارات كاذبة لجذب السائحين والاعتماد على السياحة الترفيهية دون غيرها.

وقال فتحى، إن “هناك نوعيات من السياحة جاذبة للسائحين، وعلى رأسها السياحة العلاجية التى نسعى إليها، ونستهدف وضع مصر علي خريطة السياحة العلاجية عالميًا، وإن الفكره التى سينقلها السائح، هى قيمة أعلى بكثير دعائيًا من القيمة المدفوعة لإتمام العلاج، وذلك لاستكمال مشوار البرنامج، فتحسين الصورة الذهنية لمصر، هى الأهم لنقل تطور الصحة العامة، وهى جزء من حقوق الإنسان، فهى الاهم لدينا”، وجاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المنعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اثناء حفل التوقيع.

وأضاف فتحي، “تقدم وزارة الطيران المدنى، والممثل فى شركة مصر للطيران، أسعارًا خاصة، وتسهيلات في حجز وتعديل حجوزات تذاكر السفر للقادمين من الخارج ضمن البرنامج”.