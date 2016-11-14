الممثل الشخصى للرئيس التونسى يصل القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء الاثنين "الأزهر القروى الشابى" الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية التونسى، قادما من الرياض فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وتونس.

ومن المقرر أن يلتقى الممثل الشخصى للرئيس التونسى خلال زيارته عددا من المسئولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وتونس إلى جانب بحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة.

يذكر أن "الأزهر القروى الشابى" كان قد التقى خلال زيارته للرياض خادم الحرمين الشريفين، ضمن عدد من قادة ومبعوثى عدد من الدول الذين قدموا العزاء فى وفاة الأمير "تركى بن عبد العزيز آل سعود".