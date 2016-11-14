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طب الزقازيق: إقبال شديد على "النشر العلمى الدولى"

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طب الزقازيق: إقبال شديد على "النشر العلمى الدولى" طب الزقازيق: إقبال شديد على "النشر العلمى الدولى"

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور أشرف صابر حجاب وكيل كلية الطب لشئون التعليم بجامعة الزقازيق، أن ورشة العمل التدريبية عن النشر العلمى الدولى التى نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالكلية شهدت إقبالا كثيفا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والذين حرصوا على الحضور من أجل الوقوف على "آليات ومتطلبات نشر الأوراق البحثية فى الدوريات العالمية".

وأضاف أن الدكتور محمد فوزى رمضان حسانين، أستاذ الكيمياء الحيوية بالجامعة استعرض خلال ورشة العمل أهمية النشر الدولى وما يرتبط به من كيفية اختيار دور النشر ومعامل تأثير المجلات الدولية والمحكمين وآخر المستجدات فى عملية النشر الإلكترونى من صياغة الخطابات والمرفقات المطلوبة للنشر الدولى وإرسال الأبحاث للمجلات العلمية وكيفية الرد على ملاحظات المحكمين وغيرها. كما قام بعرض نماذج عملية لذلك وتدريب المشاركين على إعداد نماذج لبعض أبحاثهم المقترحة

وأوضحت نجلاء فتحى مدير وحدة إدارة المشروعات بالكلية أن الوحدة تحرص على تشجيع النشر الدولى باعتباره معيارا أساسيا فى تقييم الجامعات، ويولى الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة أهمية كبرى لزيادة النشر العلمى الدولى وتشجيعه من خلال استراتيجية الجامعة الجديدة التى تنتهجها الجامعة لتطوير العملية التعليمية والبحث العلمى وهو ما تسعى الجامعة بشكل عام وكلية الطب البشرى بشكل خاص.


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