نقابة المهندسين بالإسكندرية: يجب إيجاد بدائل للطاقة للمشروعات التنموية

الإسكندرية – أسماء على بدر

قال المهندس حمدي طاهر، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية إن من الضروري الآن العمل علي إيجاد بدائل للطاقة الغير متجددة خاصة مع التزايد المستمر في الطلب علي الطاقة، وأهمية الطاقة في المشروعات التنموية الجديدة والتي تهدف إلي تحقيق التنمية ، مشيراً إلي دور نقابة المهندسين في الاهتمام بالقضايا والمشروعات التي تعمل على نهضة وتقدم المجال الهندسي.

جاء ذلك خلال مشاركة نقابة المهندسين بالإسكندرية فى مؤتمر إدارة الطلب علي الطاقة الكهربائية في الدول العربية، حيث توجه وفد نقابة مهندسي الإسكندرية المكون من "المهندسة سمر شلبي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس حمدي طاهر، والمهندس أحمد الغمري، والمهندس محمد فتح الباب، أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية" للمشاركة فى المؤتمر.

وأوضح المهندس محمد فتح الباب عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن المؤتمر تناول أهمية استخدام الطاقة الشمسية وأهمية تصنيع الخلايا الشمسية في مصر، منوهاً إلي ضرورة عمل حملات توعية خاصة بأهمية الترشيد وكيفية الترشيد الفني والغير فني، بالإضافة إلي الاستفادة بالطاقة المتجددة وتبادل الخبرات مع الدول العربية.