قيادى بحماس: لا نسعى لمواجهة جديدة مع إسرائيل.. ونملك صواريخ تصل لتل أبيب

كتب: هاشم الفخرانى

قال القيادي في حركة حماس مشير المصري إن الحركة لا تسعى لمواجهة جديدة مع إسرائيل لكنها في حال فرضت عليها هذه المواجهة فإنها لن تقف عاجزة وسترد عليها بقوة.

وأكد المصري في خطاب خلال مهرجان جماهيري لحركة حماس نظمته أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد قائد القسام بالقطاع أحمد الجعبري، أنه ليس أمام إسرائيل سوى الامتثال لشروط المقاومة ،مضيفا أن حماس لن تعقد أي صفقة تبادل جديدة دون تلبية شروطها.

وأضاف "طريق تحرير الجنود لا يكون إلا من خلال المفاوضات التي تحدد شروطها حماس"، مبينا أن المقاومة لن تتنازل عن شروطها وستعمل على تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى.

وكان قياديون في حماس قالوا في خطابات سابقة "أن الحركة تشترط الإفراج عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم عقب صفقة الجندي جلعاد شاليط والتزام الاحتلال بباقي شروط تلك الصفقة".

وفي سياق آخر، قال المصري إن المقاومة لا زالت تطور من قدراتها وأن لديها الآلاف من الصواريخ القادرة على ضرب مدينة تل أبيب وما بعدها في أي مواجهة مقبلة.