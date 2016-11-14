جماهير الترسانة تطالب مجلس الإدارة بـ"استقالة جماعية"

كتب - هيثم عويس

طالبت جماهير الترسانة مجلس إدارة النادى بضرورة تقديم استقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز وتعيين مجلس مؤقت يستطيع إدارة شئون النادى الذى تقهقر فى كافة الألعاب الرياضية.

جاء ذلك بعد الهزيمة التى نالها الفريق الكروى اليوم أمام الشرقية للدخان على ملعبه " حسن الشاذلى " بميت عقبة بهدف نظيف وتأخر ترتيبه فى جدول مجموعته إلى المركز الخامس عشر وبات أحد المهددين بقوة للهبوط للقسم الثالث .

يأتى ذلك على خلفية الأزمة التى طرأت بين اللاعبين ومجلس إدارة النادى والتى على أثرها تضامن 17 لاعبا مع بعضهم ورفضوا الانتظام فى تدريبات الفريق ، مما أدى لاعتماد هشام زكريا المدير الفنى للشواكيش على فريق الشباب بالنادى .

كانت جماهير الترسانة قد صبت جام غضبها على مجلس إدارة النادى الذى فشل فى حل الأزمات المالية التى طاردته منذ مجيئه ، مما دفع البعض إلى مهاجمته عقب مواقع التواصل الاجتماعى .