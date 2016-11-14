هولندا تحذر من تزايد هجمات داعش داخلها مع قرب انهياره

حذر جهاز مكافحة الارهاب الهولندي، اليوم الاثنين، من أن “اعدادا متزايدة من الجهاديين قد يعودون الى هولندا في حال انهار تنظيم “داعش” الارهابي، ما قد يزيد من احتمال تعرض البلاد لهجمات ارهابية”.

وقال الجهاز في تقرير “تقييم التهديد الارهابي” الاخير: “ان عدد المقاتلين الجهاديين العائدين قد يرتفع في حال انهزمت او انهارت “الخلافة” عسكريا”.

> اضاف: “ان زيادة عدد العائدين سيعزز بشكل شبه مؤكد الحركة الجهادية داخل هولندا ويزيد التهديد الذي يمثله هذا التنظيم”.

ويقدر عدد الهولنديين الذين غادروا البلاد للانضمام الى المتطرفين بزهاء 270 شخصا، ويعتقد ان زهاء 40 متطرفا سابقا عادوا من سوريا والعراق حيث شارك معظمهم في القتال ضد الجيش السوري وحلفائه.