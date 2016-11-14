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مقتل 3 عسكريين إيرانيين وعشرات الأفغان والباكستانيين فى حلب السورية

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مقتل 3 عسكريين إيرانيين وعشرات الأفغان والباكستانيين فى حلب السورية مقتل 3 عسكريين إيرانيين وعشرات الأفغان والباكستانيين فى حلب السورية

سوريا _ أرشيفية

لقى 3 عسكريين إيرانيين والعشرات من عناصر الميليشيات الأفغانية (فاطميون) والباكستانية (زينبيون) مصرعهم، فى اشتباكات مع فصائل المعارضة بمعارك حلب شمال سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، حسبما ذكرت قناة (العربية) اليوم الاثنين، إن” كلا من (حسین بشیرى من منتسبى الحرس الثورى بمدينة “همدان” وسط إيران)، و(اثنين آخرين من الحرس الثورى وهما سید جواد جهانی وحسین هریرى وهما من مدينة مشهد غرب إيران) لقوا مصرعهم خلال اليومين الماضيين فى اشتباكات شرق حلب.

وكانت إيران قد شيعت -الثلاثاء الماضي- القيادى بفيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى هادى زاهد، والذى لقى مصرعه أثناء معارك ضد المعارضة السورية فى مدينة حلب.

أ ش أ

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