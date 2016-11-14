«برلمانى» يطالب بحظر رئاسة البرلمانيين للجمعيات الأهلية

طالب النائب على بدر، بأن ينص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، من خلال المادة 35، على حظر عضو مجلس النواب رئاسة جمعية أو مجلس إدارتها، وأضاف بدر، خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، أنه لا يجوز أن يجمع عضو مجلس النواب بين عضوية البرلمان ورئاسته لأى جمعية، وعلق الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مداعبًا الأعضاء “هو أنتم كلكم أعضاء فى جمعيات”، وذلك بعد اعتراض بقية النواب على طلب النائب على بدر.

وقال النائب عبد الهادى القصبى، إن “سلطة النائب فى الإشراف والرقابة على الوزارة وليس الجمعيات”، فيما صرح الدكتور على عبد العال، بأن الجمعيات غير خاضعة لمجلس النواب بل للسلطة التنفيذية فى إطار الضوابط التى وضعها الدستور، مضيفًا أن أى حظر يتم فرضه على أى مواطن للانضمام إلى جمعية أو نادى، لابد أن يكون له سند دستورى، مشيرًا إلى أن الحظر على أعضاء مجلس النواب غير وارد فى الدستور.