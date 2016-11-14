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وزارة الرياضة تعاين خط سير سباق ماراثون الشيخ زايد

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>كتب رامى ناجى

قام مسئولو وزارة الشباب والرياضة، بجولة تفقدية لاستاد الدفاع الجوى الذى يستضيف ماراثون زايد الخيرى نسخته الثالثة، والمقرر انطلاقه فى 2 ديسمبر المقبل، حيث تم تخصص إيرادات الماراثون لمرضى الكبد الوبائى.

 

وعاين قيادات وزارة الرياضة خط سير سباق ماراثون زايد الخيرى، والذى من المنتظر أن يبدأ فى شارع التسعين بالتجمع الخامس وينتهى باستاد الدفاع الجوى.

 

وكان خالد عبد العزيز وزير الرياضة قد عقد جلسة الأسبوع الماضى مع الوفد الإماراتى، لمناقشة الاستعدادات لماراثون زايد.

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