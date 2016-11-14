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غدًا..ريم البارودى ضيفة مروان قدرى على «نجوم FM»

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غدًا..ريم البارودى ضيفة مروان قدرى على «نجوم FM» غدًا..ريم البارودى ضيفة مروان قدرى على «نجوم FM»

ريم البارودى

تحل الفنانة ريم البارودى، غدًا الثلاثاء، ضيفة على البرنامج الإذاعى “عيش صباحك”، والذى يقدمه المذيع مروان قدرى، فى الساعة 8 صباحًا، لتتحدث عن مشاركتها فى مسلسل “السبع بنات”، والذى سيتم عرضه خلال الأيام المقبلة على إحدى القنوات الفضائية، وتسرد تفاصيل تلك التجربة، ولماذا وافقت علي المشاركة فى ذلك العمل؟.

كما تتحدث البارودى، عن فيلمه الجديد “حليمو أسطورة الشواطئ”، ولماذ تم تأجيله تصويره الفترة الماضية؟، وتوقيت عرضه فى السينمات، إضافة إلى تعاونها الثانى مع طلعت زكريا، عقب أن قدما سويًا فيلم “الفيل فى المنديل”.

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