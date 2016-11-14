غدًا..محاكمة متهمى الوراق بالانضمام لجماعة إرهابية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الثلاثاء، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون بالوراق، كان الدفاع بالجلسة الماضية قد قام برد هيئة المحكمة.

وأسندت النيابة، وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم والأمن العام، كما اشتركوا عمدًا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن، وطلقات بدون ترخيص، وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.