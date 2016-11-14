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الضيافة الجوية: نتابع تسريبات إلغاء مبيت الأطقم… ولن نقبل سياسة لي الذراع

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الضيافة الجوية: نتابع تسريبات إلغاء مبيت الأطقم… ولن نقبل سياسة لي الذراع الضيافة الجوية: نتابع تسريبات إلغاء مبيت الأطقم… ولن نقبل سياسة لي الذراع

أعلنت النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية أنها تتابع التسريبات والإشاعات ، الخاصة عن تحويل رحلات المبيت وتقليل الأعداد منذ قرابة الشهر .

وقالت في بيان رسمي لها لقد تصرفنا بإجراءات احترازية ، لو أصبحت الإشاعات حقيقة سيتم استكمال الإجراءات التى بدأناها.

وأضافت النقابة أنها لن تتخلى لحظة عن حقوق أعضائها ، وأننا لن نتهاون فى ذلك ، ولن تقبل النقابة بسياسة لي الذراع ، وأنه لم يتم أخذ موافقة الضيافة علي تلك القرارات ، مثلما تم مع جهات أخرى ، ولن نقبل بسياسة التهميش ، ولن نقف مكتوفى الأيدى خاصة أن صبرنا قد بدأ فى النفاذ من حالة التجاهل التى ينتهجها المسئولون بالطيران نحو مخاطبات النقابة .

وقالت ندعم سياسة الدولة فى ترشيد الإنفاق على الكل ولكن بوضوح وشفافية وعدل .

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