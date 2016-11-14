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بالصور.. الملك سلمان يقبل يد شقيقه الأكبر الأمير بندر خلال مراسم العزاء

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بالصور.. الملك سلمان يقبل يد شقيقه الأكبر الأمير بندر خلال مراسم العزاء بالصور.. الملك سلمان يقبل يد شقيقه الأكبر الأمير بندر خلال مراسم العزاء

>كتب محمد مصطفى

شارك اليوم الأمير بندر بن عبدالعزيز، الابن للملك عبد العزيز آل سعود، والأخ الأكبر للملك سلمان بن عبد العزيز، خلال جنازة الأمير تركى بن عبدالعزيز.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صور ظهر خلالها الملك سلمان يقبل يد الأمير بندر بن عبد العزيز خلال الصلاة ومراسم الدفن.

الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود (1341 هـ / 1923)، الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين اخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثنى.

لم يتقلد الأمير بندر، أي منصب رسمى فى المملكة منذ تأسيسها، ويمثله فى هيئة البيعة ابنه الأمير فيصل. 

 

 

 

 


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