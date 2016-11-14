عطر Missoni Eau De Toilette الجديد للنساء

منعش، متألّق وأنثوي.

يشكّل عطر Eau De Toilette الجديد عطراً رقيقاً مستوحى من طلوع الفجر ومخصّص للمرأة المرهفة والمرحة التي تبرز أنوثتها بالفعل.

إنّها إمرأة فضوليّة تتواجد في قلب حاضرها وتعيش خارج حدود التقاليد والأفكار المسبقة.

إمرأة واثقة بنفسها ترتدي هذا العطر مثل فستانٍ ينزلق على جسدها فيُبرِز حيويّتها وسحرها.

القارورة

تعكس القارورة الزجاجيّة التصميم الثمين لماء العطر Eau De Parfum الأصلي. ويتمّ إنعاشها عن طريق تلاعب بين الألوان الدافئة والمشمسة تتراوح بين درجات البرتقالي والأصفر وتمتزج بسلاسةٍ تامّة.

غير مقيّد بأنماط هندسيّة، ينساب اللون بتناغم فيكمّل الأسلوب المميّز للدار.

وترمز الحلقة الذهبية حول القارورة إلى الخيوط المحبوكة في قماش "ميسوني" Missoni.

ويظهر الشعار من جديد على الكرتون الوردي الأنيق لتقديم أسلوب اللون الجديد.

العطر

عطر منعش، متألّق وأنثوي.

عطرٌ حيث يترافق فيه فوران البرتقال الأحمر ووردة المسك مع رقّة الدرجات النضرة من الإجاص الوردي وزنبق الماء.

وتكشف بتلات الفريزيا بيوني والروزيفوليا عن قلبٍ مشرق عند التفتّح الكامل فتمتزج بشكلٍ مثالي مع خلاصة ماء الورد.

أما أزهار رقيب الشمس والمسك، فتقوم باحتضان الدرجات الخفيفة لخشب الأرز الأبيض وخشب Georgywood.

يُعيد عطر Missoni Eau De Toilette التعبير عن التوقيع الغنيّ بعطر الأزهار والأخشاب

لنظيره Eau De Parfum.

مجموعة الاستحمام والجسم

تتألّف مجموعة الاستحمام والجسم من التالي: لوسيون معطّر للجسم، جَل معطّر للاستحمام والدّش، ومزيل للرائحة.

تكون هذه المستحضرات معطّرة بشكلٍ رقيق، وهي تُعدّ مثاليّة للاستخدام اليومي من أجل تغذية البشرة ومنح انتعاشٍ فوريّ.

الإعلام

تعود عارضة الأزياء والممثلة إليزا سيدناوي كوجه الحملة الإعلانيّة والإعلانات التلفزيونية لعطر Missoni Eau De Toilette.

إخراج: باولو سورينتينو.

حاز فيلمه The Great Beauty في عام 2014 على جائزة أوسكار عن أفضل فيلم أجنبي، وجائزة غولدن غلوب وجائزة بافتا عن الفئة نفسها.

كما حصد أربع جوائز أوروبيّة للأفلام في عام 2013، وتسع جوائز David Di Donatello في عام 2014، وستّ جوائز Nastro D'argento في عام 2013.

سورنتينو في عام 2015، كتب وأخرج فيلمه السابع، وهو ثاني فيلم تمّ تصويره باللغة الإنجليزيّة: فيلم Youth-La Giovinezza الذي حاز على ثلاثة جوائز أوروبيّة للأفلام، واحدة منها عن أفضل فيلم.