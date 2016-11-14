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هدايا جو مالون للأعياد

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هدايا جو مالون للأعياد هدايا جو مالون للأعياد

الإثنين 14-11-2016 16:23

بدون مناسبة
لم لا نحتفل بالكرم؟ ولم لا نظهر اهتمامنا؟ تقديم هدية لمن جعلكم تضحكون هذا الصباح. بسبب المحبة. بسبب التفكير بهم.
للامتنان. لتقديم الاعتذار. لأن الشمس مشرقة ... بدون مناسبة
جو مالون يحتفل بإحساس المحبة العميق؛ شعلة اللطف هذه الموجودة بداخلنا جميعاً والتي ليست بحاجة لعيد ميلاد، لذكرى سنوية أو أي نوع من التذكير أو التقويم ليوقظ ذاكرتنا. يمكنكم امتلاك سببكم الخاص لتقديم هدية. هذا ما يدل على اهتمامكم.
كل هدية بدون مناسبة تأتي مع بطاقة لرسالتكم الشخصية ومغلفة بشريط ذو مطبوعات خاصة ولصاقة مميزة.

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سيدتي