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القروح الباردة للفم وطرق علاجها

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الإثنين 14-11-2016 21:12

القروح الباردة هي الجروح التي تظهر على الفم وتكون مؤلمةً جداW، وقد تأخذ الكثير من الوقت للتخلّص منها. وهي عبارة عن فيروس يسمّى (HSV)، ويظهر باستمرار على الفم، ثم ينتقل إلى داخل الفم، إلا أنه قليلًا ما يظهر على الخدّين أو الذقن، كما أنه ينتقل عن طريق ملامسة الجلد، وقد يتطلب أسبوعين على الأقلّ للتخلّص منه.
تعاملي مع هذه القروح الباردة بحذر شديد، وتخلّصي منها سريعًا على طريقة "سيدتي نت" من خلال هذه الخطوات:


1.عند تعرضك للقروح الباردة، ابتعدي عن أشعة الشمس تمامًا. وإذا لزم الأمر، لا تنسي وضع واقٍ من الشمس، وابتعدي عن الإجهاد بقدر الإمكان؛ فالنوم السليم وممارسة الرياضة اليومية تساعدك على التخلّص من القروح.
2.ابتعدي عن علاجات بشرتك بالتقشير أو استخدام الماسكات التي قد تهيّج البشرة وتزيد من ألم القروح.
3.استخدمي الكريمات المضادة للفيروسات لأنها تقلّل من الوقت الذي تستغرقه القرحة للشفاء. ولكن لا يوجد علاج فعّال للتخلّص من هذه القروح.
4.يمكنك الذهاب إلى الطبيب ليصف لك دواءً قد يسرّع عملية الشفاء، ولكنّ العملية ستأخذ بعض الوقت بالتأكيد.
5.تجنّبي ملامسة أماكن القروح، ثمّ ملامسة أجزاء جسمك حتى لا تنتشر القروح على سائر جسمك.
6.ابتعدي عن تقبيل صديقاتك إذا أصبت بالقروح. كذلك عليك بالابتعاد عن تقبيل من تظهر عنده هذه القروح؛ فهذا هو السبب الأول لانتشارها.
7.لا تستخدمي أدوات المكياج الخاصّة بأحد غيرك، وبالأخصّ أحمر الشفاه، حتى لا تنتقل إليك الأمراض والفيروسات.

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سيدتي