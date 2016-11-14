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15000$ لترصيع عينيك بالذهب والماس

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الإثنين 14-11-2016 17:10

الحصول على عينين مرصّعتين بالألماس والذهب، لنظرة متوهّجة ومشرقة، لم يعد أمراً مستحيلاً. إذ ابتكر طبيب العيون الهندي شندراشيخاير تشاوان ChandrashekharChawan عدسات لاصقة مرصّعة بالمجوهرات والماس.
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استوحى هذا الطبيب العدسات الأولى من نوعها في العالم من أسنان زوجته المرصّعة بالماس. وقرر ابتكار عدسات من الأحجار الكريمة. يصل سعر هذه العدسات الى 15000$ .ويمكنك الاختيار بين العدسات بالذهب الأبيض أو الذهب الأصفر. وتحتوي العدسات على 18 ماسة تلمع في عينيك.
يزن كلّ زوج من العدسات اللاصقة 5 غرامات. وتطبق بشكل بعيد عن القرنية على مسافة تبلغ في المتوسط نحو 6 الى 9 mm، للحفاظ على رطوبة العين ومنعها من الحساسية. ويؤكد الطبيب أنّ العدسات مصممة بشكل يحافظ على عمل العين بشكل صحي، ولا يؤثر على كمية الأوكسيجين التي تحتاجها. ويشير الطبيب الى أنّ هذه العدسات مريحة.
ووفقاً لتشاوان، الذي يعمل في مركز أبحاث العيون في الهند، فإنّ كلّ زوج يزن 5 غرامات في المجموع، وهذه العدسات تجلس بعيداً عن القرنية، لتهدئة العين ولإبقاء المياه أمام العدسات.
ويقول شيخاير إنّ التصميم لن يمنع العين من الحصول على الأكسجين، ويؤكد أنّ العدسات مريحة. وقد تم فقط صنع 3996 من هذه العدسات، مع وجود خطط لبيعها دوليّاً.

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سيدتي