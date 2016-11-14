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أديل في ناسا

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الإثنين 14-11-2016 15:53

لبّت النجمة البريطانية أديل Adele دعوة رائد الفضاء الأمريكي الشهير تيم بيك Tim Peake إلى جولة خاصّة في مقرّ وكالة ناسا في مدينة هيوستن في هذا الأسبوع.

وتوجّهت النجمة البالغة من العمر 28 عاماً إلى المقرّ برفقة الطاقم الموسيقي الخاصّ بها لإحياء حفل هناك، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

يُشار إلى أنّ رائد الفضاء تيم بيك كان قد هنأ أديل على جائزة "بريت" من الفضاء في بداية العام.

يُذكر أنّ النجمة العالمية أديل دفعت هذا العام 14.5 مليون جنيه إسترليني ضرائب في بريطانيا عن دخلها الذي وصل خلال 5 أعوام إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

 

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