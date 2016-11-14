هيفاء وهبي تعيش أوقات خطر في القاهرة

بيروت_ سيدتي نت

نشر خبير التجميل أحمد قبيسي مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي، وهما على متن الطائزة خلال عودتهما من مصر إلى بيروت.

وعلق أحمد قبيسي على الصورة "يا للصدفة الجميلة التي جمعتني بالرائعة هيفاء وهبي".

فهل تثمر الصدفة التي جمعت بين هيفاء وهبي وأحمد قبيسي عن تعاون مستقبلي بينهما، خصوصاً وأنه يعرف عنها تعاونها طوال السنوات الماضية مع خبير التجميل بسام فتوح؟

وكانت هيفاء وهبي قد تعاقدت رسمياً خلال وجودها في مصر، مع المنتج ياسر سليم على بطولة مسلسل تلفزيوني جديد من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سيف يوسف، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل على أن يبدأ التصوير في بداية العام 2017، وتم اختيار "أوقات الخطر" كعنوان مبدئي له إلى حين الإستقرار على عنوان آخر له يتماشى مع أحداث المسلسل الجديد .

من ناحية أخرى نشرت الصفحة الاعلامية الرسمية الخاصة بأخبار هيفاء وهبي على موقع "إنستغرام" صورة لها تجمعها بفريق عمل مسلسلها الجديد وعلقت عليها" مسلسل هيفاء وهبي القادم سيكون الأضخم بين جميع المسلسلات الدرامية إنتاجاً ومضموناً. ياسر سليم المنتج، جوزف فوزي المؤلف، وسيف يوسف المخرج".