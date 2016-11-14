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تأجيل عزاء محمود عبد العزيز احتراماً لمهرجان السينما

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تأجيل عزاء محمود عبد العزيز احتراماً لمهرجان السينما تأجيل عزاء محمود عبد العزيز احتراماً لمهرجان السينما

الإثنين 14-11-2016 16:06

القاهرة_عمرو رضا

قرّر محمد ابن الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز تأجيل قبول العزاء إلى يوم الأربعاء بدلاً من الثلاثاء، احتراماً لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وحتى لا يتسبّب في غياب النجوم الراغبين في مواساة العائلة، عن البساط الأحمر، فردّت إدارة المهرجان بإهداء فعاليات الدورة الحالية لاسم الفنان الراحل والإعلان عن تكريمه.
القرار تمّ اتخاذه بعد التعاقد مع إدارة مسجد الشرطة في حيّ الشيخ زايد على مراسم الصلاة على جثمان الفقيد صباح الأحد، وقبول العزاء الثلاثاء، وفقاً للعرف الشعبي والديني، كما يجب التعاقد مبكراً مع دار المناسبات لتوفير الحماية والانضباط الأمني اللازم للنجوم، لأن هذه المناسبات تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً. ولكن النجوم: أحمد السقا وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وإيهاب فهمي، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، تدخّلوا لتذكير محمد بأنّ يوم الثلاثاء سيوافق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويصعب تأجيله، كما يصعب التوفيق بين المناسبتين، لأن ملابس الحداد لا تناسب ملابس السهرة ، كما أنّ غياب نجوم الفن بسبب وجودهم في سرادق العزاء قد يسبّب "ضربة قوية" للمهرجان الذي يبحث عن طوق نجاة لاستعادة بريقه، فقرّر محمد ـ فوراً ـ تأجيل العزاء في نفس الدار حتى يوم الأربعاء.
يذكر أن العائلة قامت بدفن جثمان الفقيد في مقابر الأسرة في محافظة الإسكندرية، وتقبلت العزاء فيه بالأمس، فيما يخصّص اليوم والغد لقبول التعازي بمنزل الأسرة للأصدقاء المقرّبين، بينما سيتمّ قبول العزاء رسمياً يوم الأربعاء في دار مناسبات مسجد الشرطة. ومن المنتظر أن يشهد العزاء حضوراً رسمياً مميزاً لقيادات الدولة التي غابت عن مراسم صلاة الجنازة، بسبب ضيق الوقت ورغبة الأسرة والفقيد نفسه في السفر إلى الإسكندرية والدفن في نفس اليوم.

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