«وشوشة» دردشة نسائية على شاشة دبي

من أماكن مختلفة جئن، ليقدمن معًا مشهدًا مختلفًا، ويدردشن آخر الأخبار عن الأحوال والأمور الاجتماعية والفنية عبر وشوشات، لكن بصوت عالٍ في برنامج جمعهن على شاشة تلفزيون دبي.

«وشوشة Chat» برنامجٌ تقدمه 4 نساء هن، الفنانة درة، وهيا الشعيبي، والأمريكية شانن إليزابيث مونيان، ودوللي عياش، وكل واحدة منهن في تخصصها، حيث اجتمعن لمناقشة الآراء والإشاعات المتعلقة بالمشاهير في جميع المجالات والتي تصدرت عناوين الصحف والتلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشوشات وآراء

من عنوان البرنامج بدا واضحًا أنه يدردش ويناقش قضايا نالت حيزًا من اهتمام الجمهور العربي، حيث يتم طرحها عبر شاشة تلفزيون دبي والوشوشة حولها بأسلوب يوضح مدى مصداقيتها وحقيقتها، حيث تعبر كل من درة وهيا الشعيبي وشان إليزابيث ودوللي عياش عن رأيهن الشخصي في هذه المواضيع التي يطرحنها خلال الفقرات والتي تخلق نوعًا من الجدال والحوار الشفاف الذي يمكن أن يلمسه المتابع ويتفاعل معه من خلال متابعته لحلقات هذا البرنامج.

وجهات نظر

يسعى برنامج وشوشة الذي تقدمه 4 نساء متميزات إلى تقريب وجهات النظر في مواضيع أثارت جدلاً ما، في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث فيما وراء هذه الأخبار وإبداء الرأي فيها بما يجعلها أكثر وضوحًا أمام الجمهور، كما أن البرنامج يتناول في كل حلقة من حلقاته فقرات ترفيهية ومقابلات مع فنانين واستشاريين ومختصين يبدون آراءهم بجميع الجوانب المعنية بعالم المشاهير.

هذا ويستكمل فريق عمل البرنامج تصوير حلقاته حتى الآن في مدينة دبي، حيث إن البرنامج يعرض بشكل أسبوعي يوم السبت الساعة العاشرة والنصف مساءً.