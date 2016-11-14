بالصور لأوّل مرّة: المخابرات العامة المصرية تنعى رأفت الهجان رسمياً

تخلّت إدارة جهاز المخابرات العامة المصرية عن طابعها السريّ المعتاد وابتعادها عن الظهور في كلّ المناسبات العامة، فأقدمت للمرة الأولى في تاريخها منذ ستة عقود على نشر بيان نعي رسمي في كلّ الصحف المصرية، بمناسبة رحيل رأفت الهجّان أو الفنان الكبير محمود عبد العزيز.

بيان النعي غير المسبوق اعتبر أنّ قيام الفنان محمود عبد العزيز بتقديم ملحمة رأفت الهجان، والمساهمة في تأجيج مشاعر الوطنية بين الشباب المصري والعربي، يعدّ عملاً بطولياً لا يقلّ عن بطولات أبناء الجهاز، كما أكّد أن الفنان الراحل جسّد بطولات أبناء الوطن بصدق نابع من إخلاصه وقدراته العظيمة.

يُشار إلى أنّ محمود عبد العزيز تدرّب على تقديم شخصية رأفت الهجان داخل جهاز المخابرات العامة المصرية، وتمّ التعاقد على بطولته للملحمة داخل المبنى الشهير بكوبري القبة، كما تمّ تقديمه وقتها لأبطال الملحمة الأصليين من ضباط الجهاز، قبل أن يقوم لاحقاً بتجسيد شخصية ضابط مخابرات بفيلم "إعدام ميت"، وهو الآخر عن قصة حقيقية.