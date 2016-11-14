هل فقدت نبيلة عبيد النطق حزناً على محمود عبد العزيز؟

نفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد الشائعات التي نشرت حول فقدانها النطق بعد معرفتها بخبر رحيل "صديق العمر" الفنان محمود عبد العزيز، ونشرت عبر حسابها الموثق على "إنستقرام" تبريراً لغيابها عن مراسم صلاة الجنازة بالأمس، مؤكدة أنها كانت خارج البلاد.

نبيلة قالت إنّ البعض فسر اعتذارها عن المداخلات الهاتفية للعزاء بالساحر بمقولتها "مش قادرة أتكلم" بأنها فقدت النطق، وهذا غير صحيح، فقط تملكها الحزن ولم تجد ما تقوله، وأضافت: "فقدت اخ كبير وفنان عظيم وصديق مخلص، يعز علي اوي اني ما كنش في عزاه انا خارج مصر مش عارفة اقول ايه من كتر حزني ربنا يصبرنا على فراقه ان شاء الله في الجنة ونعيمها".

ولم يعرف بعد هل ستعود نبيلة من سفرها لتقديم واجب العزاء يوم الأربعاء القادم، أم لا؟