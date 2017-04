وفاة النجم العالمي ليون راسل

فارق المطرب ومؤلف الأغاني الشهير ليون راسل Leon Russell الحياة عن عمر ناهز الـ74 عاماً أثناء نومه في مدينة ناشفيل، بحسب ما أكدت زوجته.

راسل عمل في حياته مع نخبة من النجوم العالميين مثل جيري لي لويس، وجورج هاريسون، وديلاني براملت ، ورينجو ستار، وإلتون جون، وإريك كلابتون، والبيردز، وبيتش بويز، بالإضافة إلى ويلي نيلسون.

وقد اشتهر الراحل بأغانيه الرائعة مثل A song for Youو Back to the island و Tight rope.

يشار إلى أن راسل كان ينوي أن يستكمل جولته الغنائية بعد أن خضع لعملية جراحية في القلب في شهر يوليو الماضي، إلا أنّ العمر لم يسعفه.

يذكر أنه تمّ تكريم ليون راسل في قاعة مشاهير الروك اند رول في عام 2011، وهي القاعة المخصصة لتكريم الموسيقيين والموسيقى التي يعتقد أنها غيّرت العالم.

