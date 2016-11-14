في حفل كامل العدد: أصالة تغنّي وتعتذر من أسرة محمود عبد العزيز

واجهت المطربة أصالة موقفاً صعباً قبل بدء حفلها الساهر في ختام اليوبيل الفضي لمهرجان الموسيقى العربية، بعدما توقّع الجميع أن ينخفض الإقبال من النجوم بسبب الحزن على الراحل محمود عبد العزيز، فيتراجع الجمهور عن الحضور بسبب الانشغال بفرحة فوز المنتخب المصري على نظيره الغاني بتصفيات كأس العالم. ولكن ما حدث هو العكس إذ رفع الحفل لافتة كامل العدد، كما شارك عدد من النجوم، أبرزهم أحمد فهمي، الذي قدّم مع أصالة آخر أغنيات الحفل "عيش سكر وطن".

أصالة بدأت الحفل بتقديم خالص العزاء بالساحر، وقالت إنها لو لم تكن مرتبطة بالحفل لكانت معهم الآن في مراسم الدفن والعزاء. وبعدها، شدت بأغنية "ملهمته الوحيدة"، ثمّ قدّمت أغنية "شاغل بالي هواك"، وأهدتها للشعب المصري، بمناسبة فوز منتخب مصر لكرة القدم، وقالت: "كنت جاية اليوم ودعيت دعوتين.." أن مصر تفرح لأنها تستحق أن تكون سعيدة، ودعوة أخرى أنانية بأنكم تيجوا مصهللين".

ثم قدّمت باقة من أجمل أغانيها، من بينها "خانة الذكريات"، و"بعدك عني"، و"الورد البلدي"، كما قدمت العزاء بالموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات، وغنّت تكريماً له أغنيته "يا حبي اللي غاب"، بحضور أسرتها بالكامل وعدد من الفنانين، منهم باسم سمرة والمؤلف تامر حبيب ورامي صبري ورئيسة دار الأوبرا الدكتورة إيناس عبد الدايم.

واختتمت أصالة الحفل بأغنية "عيش.. سكر.. وطن" التي تذكر الأزمة الإنسانية في سوريا. وصعد المغني أحمد فهمي ليشارك في أدائها، واصطحبها خارج المسرح فور إسدال الستار.