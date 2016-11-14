أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل تزوج بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين سراً في روما؟

Google+ Print

الإثنين 14-11-2016 20:52

عادت شائعة زواج الممثلين التركيين بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين سراً إلى الظهور مجدداً.
وقد نشرت بعض الصحف التركية أنّ الثنائي تزوّجا سراً في روما بعد قضائهما إجازة رومانسية فيها الصيف الماضي.
وعادت الشائعة للتداول إعلامياً بعد أن أشعلها بوراك أوزجيفيت شخصياً بنشره صورة له على "إنستغرام" الذي يتابعه عليه 5 ملايين متابع، وهو يرتدي خاتم زواج في يده.
وقد أكّد محبو بوراك أن هذه الصورة مأخوذة من مشهد درامي له في مسلسله الحالي "حب أعمى"، الذي يعرض موسمه الثاني بنجاح، إذ سيخطب كمال (بوراك) فيه آسو بعد أن حطمت نيهان (نسليهان أتاغول) قلبه، والدبلة بيده اليمين لا الشمال تشير إلى إنها دبلة خطوبة وليست دبلة زواج.
وما أجج الشائعة مجدداً رفض الثنائي بوراك وفهرية في آخر ظهور لهما الإجابة على تساؤلات الصحفيين سلباً أو إيجاباً حول شائعة زواجهما التي يود كثيرون تصديقها، إذ لا يفترق الثنائي أبداً لا في تركيا ولا في خارجها حيث سافرا معاً كثيراً هذا العام إلى الكويت واليونان وإيطاليا والدنمارك وفيينا.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي