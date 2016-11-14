هل تزوج بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين سراً في روما؟

عادت شائعة زواج الممثلين التركيين بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين سراً إلى الظهور مجدداً.

وقد نشرت بعض الصحف التركية أنّ الثنائي تزوّجا سراً في روما بعد قضائهما إجازة رومانسية فيها الصيف الماضي.

وعادت الشائعة للتداول إعلامياً بعد أن أشعلها بوراك أوزجيفيت شخصياً بنشره صورة له على "إنستغرام" الذي يتابعه عليه 5 ملايين متابع، وهو يرتدي خاتم زواج في يده.

وقد أكّد محبو بوراك أن هذه الصورة مأخوذة من مشهد درامي له في مسلسله الحالي "حب أعمى"، الذي يعرض موسمه الثاني بنجاح، إذ سيخطب كمال (بوراك) فيه آسو بعد أن حطمت نيهان (نسليهان أتاغول) قلبه، والدبلة بيده اليمين لا الشمال تشير إلى إنها دبلة خطوبة وليست دبلة زواج.

وما أجج الشائعة مجدداً رفض الثنائي بوراك وفهرية في آخر ظهور لهما الإجابة على تساؤلات الصحفيين سلباً أو إيجاباً حول شائعة زواجهما التي يود كثيرون تصديقها، إذ لا يفترق الثنائي أبداً لا في تركيا ولا في خارجها حيث سافرا معاً كثيراً هذا العام إلى الكويت واليونان وإيطاليا والدنمارك وفيينا.

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