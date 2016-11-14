محمد عساف: هذا أسرع طريق للوصول إلى قلب المرأة ولا أقع في الحب بسهولة

تستوقف «سيدتي» أسبوعياً في زاوية «لقاء إكسبرس» نجماً أو نجمة بأسئلة تتّسم بالسرعة تقابلها إجابات سريعة منه (منها)، نتعرّف من خلالها وبوقت وجيز على طريقة تفكيره (تفكيرها) في العديد من الأمور الحياتية. وفي هذا العدد، نكتشف الوجه الآخر لـ «سفير النوايا الحسنة» الفنان الفلسطيني محمد عساف الذي يأخذنا بتصريحاته السريعة في رحلة إلى داخله لنتعرّف إلى شخصيته ونظرته إلى الحياة:



1 ما هي الأمور التي تحب أن تنجزها بسرعة فائقة؟

سؤال بحاجة للتفكير، لكني اعتدت في الحقيقة على إنجاز كل الأمور المتعلّقة بحياتي الشخصية، وبعائلتي بسرعة فائقة، وأحب إنجاز أمور عائلتي بنفسي دون تردّد أو إبطاء.

2 ما هو أسرع طريق للوصول إلى الشهرة؟

الشهرة الحقيقية لا تأتي بسرعة أبداً، فالشهرة بحاجة إلى وقت وعمل حتى تتحقّق.

3 هل تتأنّى في اتخاذ القرارات المصيرية أو تتسرّع وتندم بعدها؟

نعم، أتأنى وأفكّر كثيراً قبل اتخاذي القرارات المصيرية التي تخطئ وتصيب أحياناً كثيرة، لهذا يكون التأني ضرورياً، والإنسان لا يتعلّم دروس الحياة «ببلاش» (مجاناً). وإن اتخذت قراراً غير جيد لا أندم عليه لأني أكون قد تعلّمت منه درساً مهماً يفيدني لاحقاً.

4 ما هي الأغنية أو العمل الفني الذي حقّقت على إثره نجاحاً سريعاً؟

بالتأكيد أغنية «علي الكوفية».

5 هل تؤمن بالنجومية السريعة التي يحقّقها الفنانون؟

لكل تجربة مع الشهرة السريعة خصوصيتها، وأنا حقّقت شهرة سريعة. لهذا إن قلت لك نعم، ستعتبرين أني أجبت بنعم لأني حقّقت نجومية سريعة، وإن قلت لا سأناقض ما حصل معي. لكل تجربة نجومية خصوصيتها مع كل فنان.

6 هل أنت سريع الغضب والانفعال؟

لا، لا أغضب بسرعة أو سهولة.

7 ما هي أسرع طريقة برأيك للحصول على الثروة؟

لا توجد طريقة سريعة للحصول على الثروة التي تتطلّب وقتاً طويلاً في التفكير بالوسيلة الشريفة والناجحة وفي المجال الذي يفهم فيه المرء ويحبّه لتحقيقها.

8 ما هو أسرع طريق للوصول إلى قلب المرأة؟

الصدق والحب معاً.

9 هل تنفق بسرعة ما تجنيه من مال أم تتأنى في الصرف؟

لا طبعاً.

10 هل أنت ممّن يقودون السيارة بسرعة فائقة؟

لا بالطبع، أقود بهدوء ضمن قوانين المرور والسرعة المحدّدة.

11 كيف تختصر مفهوم الصداقة بعبارات سريعة؟

الصديق وقت الضيق.

12 هل سبق أن وقعت في الحب بسرعة؟

لا، لا أقع في الحب بسرعة أو بسهولة.

13 هل تنظر إلى المرآة بسرعة أم يأخذ هذا الأمر منك وقتاً محدّداً؟

لا أنظر إلى المرآة سوى دقائق معدودة عندما أرتّب شعري.

14 كلمة سريعة... لمن توجّهها؟

للشباب: «اجروا وراء أحلامكم توصلوا».

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